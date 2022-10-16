Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar'dan olan biricik kızı, iç çamaşırsız haliyle kamera karşısına geçti. Pozlarıyla sosyal medyayı yıktı geçti. İşte o pozlar...

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ve ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın biricik kızları adından söz ettirmeye devam ediyor.

Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde ünlü oyuncu Nergis Kumbasar ve ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı olarak dünyaya geldi.

Bir dönem magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, son olarak Yasak Elma dizisinde Canan karakteriyle izleyici karşısına geçmişti.

Güzelliği ve oyunculuğuyla herkesi büyüleyen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 332 bin takipçisi bulunuyor.

Geride bıraktığımız yaz tatili boyunca denizden çıkmayan ünlü isim, bol bol bikinili pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Ünlü isim cesur ve iddiları pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.

İç çamaşırsız kamera karşısına geçti

Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla olay yaratıyor. Bu kez iç çamaşırsız poz veren ünlü isim, o pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. İşte o pozlar...

Yasmin Erbil, sık sık göğüs dekoltesiyle kamera karşısına geçiyor, hayranlarının ağızlarını açık bırakıyor.

Yasmin Erbil'in iç çamaşırı giymeden ayna karşısında verdiği pozu sosyal medyayı yıktı geçti. Ünlü ismin bu paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.