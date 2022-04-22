Yasmin Erbil dekolteden vazgeçemiyor! Transparan mini elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yerine döndü...

Yasmin Erbil dekolteden vazgeçemiyor! Transparan mini elbisesiyle poz verdi, ortalık yangın yerine döndü...

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Transparan minisiyle poz veren Erbil'e beğeni ve yorum yağdı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızları Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Lisesi'nden mezun oldu.

Daha sonra anne ve babasının yolunda giderek oyuncu olmaya karar veren Yasmin Erbil, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

Geçtiğimiz yaz Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil, dizide Kumru'nun en yakın arkadaşı Canan karakterini canlandırdı.

Dizide kısa bir süre yer alan Erbil, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seven 26 yaşındaki oyuncu, cesur paylaşımlarına Ramazan ayında da devam ediyor.

Transparan minisiyle poz verdi

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Instagram'da 300 binden fazla takipçisi bulunan Erbil, siyah transparan dekolteli mini elbisesiyle çekildiği pozunu paylaştı.

Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Erbil'e kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi.

Genç oyuncunun paylaşımlarına, sık sık ''Baba görmesin'' şeklinde yorumlar yapılıyor.