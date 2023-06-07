Yasmin Erbil dekolteli pozlarıyla 'Yok artık' dedirtti! 'Yaktın ortalığı ' Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. İşte Yasmin Erbil'in son Instagram pozları..

Ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sık sık magazin gündeminde yer alıyor. hem özel hayatı hem de cesur pozları ile adından söz ettiren Yasmin Erbil'in son paylaşımı beğeni topladı.

Geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil sosyal medyada uzun süre gündem olmuştu.

Güzelliği ile dikkat çeken Yasmin Erbil sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Instagram'da 323 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in paylaşımları büyük ilgi görüyor.

Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da doğdu.

Liseyi Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Yasmin Erbil üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil, Instagram'dan paylaştığı pozlar ile beğeni topluyor.

İşte Yasmin Erbil'in son Instagram paylaşımı..