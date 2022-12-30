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- Yasmin Erbil dekolteli yatak pozlarıyla 'Yok artık' dedirtti! "Yaktın geçtin buraları"
Yasmin Erbil dekolteli yatak pozlarıyla 'Yok artık' dedirtti! "Yaktın geçtin buraları"
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil cesur pozlarını takipçilerinin beğenisine sunmaya devam ediyor.
- 30.12.2022 - 17:24
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sık sık sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.
Yasmin Erbil gerek özel hayatı gerekse güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
Geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başlayan Yasmin Erbil sevgilisi ile samimi pozlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.
Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Yasmin Erbil bol bol paylaşım yaparak takipçilerinin beğenisini kazanmayı ihmal etmiyor.
Yasmin Erbil son olarak paylaştığı yatak pozları ile takipçilerinin beğenisini kazandı.
İşte Yasmin Erbil'in yatak pozları..