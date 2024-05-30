Yasmin Erbil derin yırtmacıyla sosyal medyayı salladı! O karelere yorum yağdı... Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiriyor. İşte Yasmin Erbil'in dikkat çeken son pozları...

ensonhaber.com

Aşk hayatı ile gündemden düşmeyen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlar ile yeniden gündeme geldi.

Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.

Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Yasmin Erbil'in iddialı pozları sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil'in cesur tarzı takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Instagram'da 371 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in son pozları kısa sürede gündeme oturdu.

Davet tarzı dikkat çekti

28 yaşındaki Yasmin Erbil, Instagram hesabından paylaştığı kareler ile beğeni toplamayı sürdürüyor.

Yasmin Erbil katıldığı bir davette giydiği elbise ile tüm dikkatleri üzerine çekti.

Derin yırtmaçlı bir elbise giyen Yasmin Erbil verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı.

İşte Yasmin Erbil'in o pozları...