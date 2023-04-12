Yasmin Erbil elbisesinin düğmelerini açınca... "Bu havalarda içimiz ısındı" Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, yeni pozlarıyla gündem oldu. Mini elbisesi ile poz veren Yasmin Erbil, görenleri kendisine bir kez daha hayran bıraktı.

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Yasak Elma dizisinde Canan karakteri ile karşımıza çıktı.

Dizide çok kısa bir süre kalan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından verdiği pozlarıyla ünlü oldu.

Zaman içerisinde değişen ve bazı estetik dokunuşlar yaptıran Yasmin Erbil, cesur kareleriyle yorum ve beğeni almaya başladı.

Şu sıralar ekranlarda gözükmeyen ve dolu dizgin yaşadığı aşkıyla da ilgi odağı olan Erbil, yeni bir kare daha yayınladı.

Yasmin Erbil'in son yayınladığı kareler, diğr kareleri kadar ilgi gördü.

Mini elbiseli Yasmin

Bir süredir Yiğit Poyraz ile birlikte olan Yasmin Erbil, dudak dudağa verdiği pozlarla dikkat çekmişti.

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Erbil, şimdi ise sosyal medya hesabından verdiği pozuyla dikkati çekti. İddialı elbisesinin fermuarını açan Yasmin Erbil, göğüs dekoltesiyle hayranlarını mest etti.

Erbil'in küçük kızı dudaklarına bir şey uygulatmadığını ama suratına masseter botoks (çene botoksu) yaptırdığını itiraf etmişti.