Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
26 yaşındaki Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar vermişti.
Yasak Elma dizisinde rol alan Erbil, kariyerini uzatamadı.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Yasmin aynada
Şimdilerde Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, ayna karşısında iddialı anlarını paylaştı.
Kırmızı bluzuyla selfie çeken Erbil, Instagram'dan peş peşe yayınladı.
Yasmin Erbil'in o halleri, takipçilerinden beğeni aldı.