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    Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle ayna kaşısında salındı! 'Ateş ediyosun'

    Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
    • 29.06.2022 - 13:12
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    Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle ayna kaşısında salındı! 'Ateş ediyosun'

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

    Son zamanlarda en az babası kadar adından söz ettiren Yasmin Erbil, fiziği ve verdiği pozlarla gündeme geliyor.

    Verdiği pozlarla magazin gündeminden düşmeyen isim, iddialı ayna pozlarına bir yenisini daha ekledi.

    Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla oldukça konuşulan Erbil, bu defa mini elbiseli pozuyla gündem oldu.

    Instagram'da 316 bin takipçisi bulunan Yasmin Erbil'in, ayna karşısında mini elbiseyle verdiği poza beğeni ve yorum yağdı.

    İşte o paylaşım...

    Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle ayna kaşısında salındı! Ateş ediyosun #1

    Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle ayna kaşısında salındı! Ateş ediyosun #2

    Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle ayna kaşısında salındı! Ateş ediyosun #3

    Yasmin Erbil kırmızı mini elbisesiyle ayna kaşısında salındı! Ateş ediyosun #4


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