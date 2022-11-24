Yasmin Erbil kış günü sosyal medyayı ısıttı! Mayolu cesur pozuna yorum yağıyor!

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratmaya devam ediyor. Bu kez kış gününde giydiği siyah mayosuyla kamera karşısına geçti.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'ın 1995 yılında dünyaya gelen kızları Yasmin Erbil, magazin gündeminden düşmüyor.

Bir dönem magazin programında sunuculuk yapan Yasmin Erbil, daha sonra oyunculuğa merak sarmış ve Yasak Elma dizisinde Canan karakterini canlandırmıştı.

Güzelliğiyle ve paylaşımlarıyla herkesi büyüleyen Yasmin Erbil, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Instagram hesabında 322 bin takipçisi bulunan ünlü isim, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Geride kalan yaz tatili boyunca bol bol bikinili hallerini yayınlayan Yasmin Erbil için artık mevsim de fark etmiyor.

Siyah mayosuyla kış günü şov yaptı

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapmaya devam eden Yasmin Erbil, bu kez siyah mayosuyla kamera karşısına geçti. Ünlü isim mevsime de aldırış etmedi.

Mayosunun altına, diz üstüne kadar çizme çeken Erbil, iddialı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu.

Yasmin Erbil cesur pozuyla herkesi kendine hayran bıraktı. Bu poza binlerce beğeni ve yorum geldi.