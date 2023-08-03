Yasmin Erbil sere serpe uzandı! Tatil karelerine sevgilisi Yiğit Poyraz dayanamadı

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, aşkı Survivor yıldızı Yiğit Poyraz'da buldu.
Uzun zamandır Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil, şimdilerde ise tatilin keyfini sürüyor.
Sevgilisi ile aşk dolu pozlarını paylaşan Erbil, son olarak sere serpe uzandığı yeni karelerini yayınladı.
Göreni hayran bıraktı
Bikinisiyle sere serpe uzanıp poz veren Yasmin Erbil "Bir insan vücudunda sıkışmış deniz kızı" notuyla paylaşım yaptı.
Yiğit Poyraz sevgilisinin pozlarına dayanamadı ve paylaşıma "Deniz kızım" notunu düştü.
Sosyal medyayı aktif kullanan Erbil, son zamanlarda da paylaşımlarıyla öne çıkıyor.