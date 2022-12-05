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    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! 'Mehmet Ali Erbil görmesin'

    Yasmin Erbil Survivor'ın başarılı ismiyle aşk yaşamaya başladı. Erbil sevgilisi ile dudak dudağa görüntülendi..
    • 05.12.2022 - 10:23
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    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! 'Mehmet Ali Erbil görmesin'

    Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil yeni yaşını sevgilisi ile samimi bir şekilde kutladı. Uzun zamandır Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşadığı iddia edilen Yasmin Erbil kameralar önünde samimi görüntüler verdi.

    Geçtiğimiz gün doğum gününü kutlayan Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz ile dudak dudağa poz verdi. Sosyal medyada uzun süre gündem olan olay en çok konuşulan olaylar arasına girdi.

    Survivor'da gösterdiği başarılı performans ile hafızalara kazınan Yiğit Poyraz sevgilisinin doğum gününü onu öperek kutladı.

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #1

    Sosyal medyanın gündemin oturan olay sonrası ikilinin aşkları tescillenmiş oldu. Birçok kullanıcı Mehmet Ali Erbil'in bu ilişki hakkındaki yorumunu merak ediyor.

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #2

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #3

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #4

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #5

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #6

    Yasmin Erbil Survivor yarışmacısıyla dudak dudağa görüntü verdi! Mehmet Ali Erbil görmesin #7


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