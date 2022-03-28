Yasmin Erbil vücudunu saran göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle ortalığı yıktı! Bir bakan gözlerini alamıyor

Yasmin Erbil vücudunu saran göğüs dekolteli kırmızı elbisesiyle ortalığı yıktı! Bir bakan gözlerini alamıyor

Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, Instagram'dan dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle çekildiği karesini paylaştı. 26 yaşındaki Erbil'in paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil ile oyuncu Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 tarihinde dünyaya geldi.

Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'ni bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Yasmin Erbil, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Geçtiğimiz yaz Yasak Elma dizisinin kadrosuna dahil olan Yasmin Erbil, dizide Kumru’nun en yakın arkadaşı Canan karakterine hayat verdi.

Dizide kısa bir süre yer alan Erbil, şimdilerde sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Göğüs dekolteli kıyafetler giymeyi seven 26 yaşındaki oyuncu ve sunucu, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

MİNİ ELBİSELİ POZ

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Yasmin Erbil, göğüs dekolteli ve yırtmaçlı kırmızı mini elbisesiyle ayna karşısında poz verdi.

Yasmin Erbil, çekildiği kareleri 300 bini aşkın takipçisi bulunan Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Erbil'in paylaşımı, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.