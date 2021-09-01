Yasmin Erbil Yasak Elma'nın setine çıktı! Eda Ece ile samimi pozları dikkat çekti

FOX TV'nin iddialı dizisi Yasak Elma'nın kadrosuna dahil olan Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, Eda Ece ile sette çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafı alıntılayan Ece, ''Bana emanet'' dedi.

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay gibi ünlü isimlerin yer aldığı FOX TV ekranlarının entrika dolu dizisi Yasak Elma, beşinci sezonuyla ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Sürükleyici konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yeni sezonda diziye katılan isimler arasında, Murat Aygen ve Biran Damla Yılmaz'ın yanı sıra ünlü şovmen ve oyuncu Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil de var. Yasak Elma dizisi, Yasmin Erbil'in ilk dizi tecrübesi olacak.

Sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde kendine yer bulan Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından Yasak Elma'nın setinden kareler paylaştı.

EDA ECE İLE ÇEKİLMİŞ KARESİNİ PAYLAŞTI

Sete çabuk ısındığı görülen genç oyuncu, dizide 'Yıldız' karakterine hayat veren Eda Ece ile çekilmiş karesini Instagram hesabının hikaye kısmından takipçileriyle paylaştı. İkili arasındaki samimiyet ise gözlerden kaçmadı.

''BANA EMANET''

Hikayeyi alıntılayan Eda Ece ise Yasmin Erbil'in ablası Sezin Erbil'i etiketleyerek ''Bana emanet'' notunu düştü.

DAHA ÖNCE 2 FİLMDE ROL ALDI

Yeni sezonu merakla beklenen dizide Canan karakterine hayat veren Erbil, daha önce, ''Dünyanın En Güzel Kokusu'' ve ''Mutluluk Zamanı'' adlı sinema filmlerinde küçük rollerde yer aldı.

YASMİN ERBİL KİMDİR?

Yasmin Erbil, şovmen Mehmet Ali Erbil'in ikinci evliliğini yaptığı ünlü oyuncu Nergis Kumbasar'dan 2 Aralık 1995 tarihinde, İstanbul’da dünyaya gelen küçük kızıdır.

1989 yılında dünya evine giren Mehmet Ali Erbil ile Nergis Kumbasar çifti, kızları Yasmin Erbil dünyaya geldikten bir yıl sonra yani 1996 yılında yollarını ayırma kararı aldı.

Saint Benoit Fransız Kız Lisesi'ni tamamlayan Yasmin Erbil'in, Mehmet Ali Erbil'in ilk evliliğinden olan Sezin Erbil adında bir ablası ve yine Mehmet Ali Erbil'in Tuba Coşkun ile yaptığı son evliliğinden dünyaya gelen Ali Sadi adında küçük erkek kardeşi vardır.

2018 yılında vizyona giren ''Dünyanın En Güzel Kokusu'' 2 filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil son olarak tv100 Magazin Hattı programının sunucusu olarak ekranlara geldi.

2018 yılında vizyona giren ''Dünyanın En Güzel Kokusu'' 2 filmiyle oyunculuğa adım atan, Yasmin Erbil son olarak tv100 Magazin Hattı programının sunucusu olarak ekranlara geldi.