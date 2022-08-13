Yasmin Erbil'den göğüs dekolteli pozlar! Yeşil elbisesiyle göz kamaştırdı...

Sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmeyen ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in Nergis Kumbasar ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Yasmin Erbil, sosyal medya paylaşımlarıyla olay yaratıyor.

Son zamanlarda en az babası kadar adından söz ettiren Yasmin Erbil, fiziği ve verdiği pozlarla gündeme geliyor.

Son olarak derin göğüs dekolteli elbisesiyle pozlarını takipçilerinin beğenisine sunan Erbil, muhteşem fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı.

Instagram hesabından yeşil elbisesiyle derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Erbil, güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı.

Yasmin Erbil'in pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İşte, Yasmin Erbil'in iddialı pozları