Yasmin Erbil'den iddialı poz! Sırt dekoltesi sosyal medyayı yaktı...

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından siyah-beyaz fotoğrafını paylaştı. Sırt dekoltesi veren Erbil, geçtiğimiz günlerde Müge Anlı'ya yaptığı gönderme ile gündeme gelmişti.

2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Yasmin Erbil, Saint Benoit Fransız Kız Lisesi’nde eğitimini tamamladı.

2018 yılında vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filmi ile oyunculuğa ilk adımını atan Erbil, akabinde de magazin programı sundu.

Magazin programından sonra Yasak Elma dizisi ile el sıkışan Yasmin Erbil, kısa bir süreliğine Canan karakterine hayat verdi.

Dizide kısa kalan ve seyirciyi şoke ederek ayrılan Yasmin Erbil, Yasak Elma'dan sonra geniş kitlelerce de tanınmaya başladı.

Diziden ayrıldıktan sonra sosyal medya üzerinden radara alınan Yasmin Erbil, paylaştığı cesur karelerle de adından söz ettiriyor.

Son olarak Müge Anlı'ya gönderme yapan Yasmin Erbil, siyah- beyaz olarak çektirdiği bir karesini yayınladı.

Yasmin Erbil'in derin sırt dekoltesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.Güzel ve başarılı ismin hikayesine binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yanlışlıkla sevgilisini paylaştı

Yasmin Erbil'in kısa bir süre önce Survivor yarışmasına katılmasının ardından tanınan Yiğit poyraz ile aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çiftten Erbil, sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yanlışlıkla Yiğit Poyraz'ın bir videosunu yayınladı. Durumu fark eden Erbil, paylaşımını kısa sürede sildi.