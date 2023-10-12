Yasmin Erbil’den titreden bornozlu paylaşım! Bir bakan takılı kalıyor "Bu kadınsa…" Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in biricik kızı Yasmin Erbil, bu kez cesaretini konuşturdu. Bornozlu pozunu paylaşan ünlü isim, takipçilerini mest etti. O kareye alevler yağıyor.

ensonhaber.com Ünlü komedyen Mehmet Ali Erbil ile ünlü oyuncu Nergis Kumbasar’ın kızı olan 27 yaşındaki Yasmin Erbil, sık sık gündemde. Yasmin Erbil, FOX TV'nin fenomen dizisi "Yasak Elma"da Canan karakterine hayat vererek büyük bir çıkış yaptı. Yasmin Erbil, Canan karakteriyle dizideki performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden tam not aldı. Ancak Yasmin Erbil'in yetenekleri sadece oyunculukla sınırlı değil. Sosyal medyada paylaştığı pozlar ve paylaşımlarla da gündeme geliyor. Instagram üzerinde geniş bir takipçi kitlesi bulunan Yasmin, güzellik ve şıklığıyla da dikkat çekiyor. Bornozlu paylaşımı olay oldu! Şimdilerde Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz ile yaşadığı aşkla sık sık adından söz ettiren Yasmin Erbil, bornozuyla poz verdi. Gören kayıtsız kalamadı. İşte o kare... Ünlü ismin pozu magazin gündemine bomba gibi düştü. Erbil'in bu cesur karesi kısa sürede yoğun ilgi gördü.