Yasmin Erbil'den yeni paylaşım!

ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

26 yaşındaki Yasmin Erbil, oyunculuk kariyerinin ardından ile ilgilenmeye karar verdi.

Instagram'ı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.

Erbil, aynı zamanda Survivor'ın tanıdık ismi Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.

Yasmin Erbil'den cesur pozlar

Karanlık havayı beyaz teniyle aydınlatan Yasmin Erbil, yazı çoktan getirdi.

Yasmin Erbil'den yeni paylaşım! Beyaz teniyle geceyi aydınlattı...

Mini kombini ile poz veren Erbil, kırmızı rujuyla da dikkat çekti.

Yasmin Erbil'den yeni paylaşım! Beyaz teniyle geceyi aydınlattı...

Peş peşe paylaşım yapan ünlü isim, beğenileri de topladı.

Yasmin Erbil'den yeni paylaşım! Beyaz teniyle geceyi aydınlattı...