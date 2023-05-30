Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar çiftinin kızı Yasmin Erbil, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
26 yaşındaki Yasmin Erbil, oyunculuk kariyerinin ardından sosyal medya ile ilgilenmeye karar verdi.
Instagram'ı oldukça aktif kullanan 300 binden fazla takipçisiyle her anını paylaşmayı ihmal etmiyor.
Erbil, aynı zamanda Survivor'ın tanıdık ismi Yiğit Poyraz ile aşk yaşıyor.
Yasmin Erbil'den cesur pozlar
Karanlık havayı beyaz teniyle aydınlatan Yasmin Erbil, yazı çoktan getirdi.
Mini kombini ile poz veren Erbil, kırmızı rujuyla da dikkat çekti.
Peş peşe paylaşım yapan ünlü isim, beğenileri de topladı.