Yasmin Erbil'in bikinili pozları beğeni yağmuruna tutuldu! 'Bu güzellik halis mi' Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Erbil'in tatil pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. İşte o kareler..

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil iddialı pozları ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil hem özel hayatı hem de sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yiğit Poyraz ile aşk yaşayan Yasmin Erbil bol bol sevgilisi ile paylaşım yapıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil'in Instagramda 321 bin takipçisi bulunuyor. Yasmin Erbil son olarak sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleri ile dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin o paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni topladı. İşte Yasmin Erbil'in tatil pozları..