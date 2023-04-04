Yasmin Erbil'in cesur elbisesiyle verdiği pozlar instagramı salladı! 'Bu güzellik halis mi' Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sosyal medya hesabından paylaştığı pozlar ile beğeni toplamaya devam ediyor. Yasmin Erbil'in son pozlarına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. İşte o kareler..

Ünlü şovmen ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde adından söz ettiriyor. Yasmin Erbil özel hayatının yanı sıra güzelliği ile de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil birbirinden iddialı pozlarını kendi hesabından takipçilerinin beğenisine sunuyor. Yasmin Erbil geçtiğimiz aylarda eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Poyraz ile aşk yaşamaya başladı. Çift geçen hafta İtalya'ya tatile gitti. Mehmet Ali Erbil ve Nergis Kumbasar'ın kızları olan Yasmin Erbil, 2 Aralık 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi Özel Saint Benoit Fransız Lisesi'nde tamamlayan Erbil üniversite eğitimini ise İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden mezun olarak tamamlamıştır. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yasmin Erbil bol bol fotoğraf paylaşarak dikkat çekiyor. Yasmin Erbil'in instagramda 321 bin takipçisi bulunuyor. İtalya'da verdiği pozları paylaşan Yasmin Erbil'in bu pozları binlerce beğeni alırken takipçileri yorum yağmuruna tuttu. İşte o kareler..