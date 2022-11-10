'Yastığın suçu ne' Fenomen Mika Can Raun son pozlarıyla şok yarattı!

Sosyal medya fenomeni Mika Can Raun'un son kareleri, takipçilerini yine şaşırttı. Sınırları zorlayan fenomen, bacağını kaldırarak poz verdi.

Geçtiğimiz günlerde Türk Lira'sını klozete attığı için gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Mika Can Raun, yine gündemde.

Paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam eden fenomen, bu sefer esnekliğini konuşturdu.

Cinsiyet değiştirme operasyonu, meme ve burun estetiği olan ünlü fenomen Mika Can Raun yeni görüntüsüyle birlikte pozlarıyla da adından söz ettiriyor.

Pozları şoke etti

Sosyal medyada hayatını göstermekten çekinmeyen ve iddialı pozlara imza atan fenomen, son karesiyle görenleri bir kez daha şaşırttı.

Büstiyerle kamera karşısına geçen Mika Raun, o kareleri takipçilerinin beğenisine sundu.

Odadan paylaşım yapan Mika bacağını kaldırarak cesur kareler verdi.

Takipçilerinin büyük bir kısmından destek gören Mika Can'a bazıları ise "Yastığı sakın çekme", "Sen iyice abarttın", "Eskiden daha iyiydin", "Kendini kaybettin" yorumlarında bulundu.

İşte o kareler...