Yatak odası görüntüleri ifşa olmuştu! Zuhal Topal'ın favori gelini estetiğe başvurunca...

Zuhal Topal'ın favori gelin adaylarından olan Akiska, değişimi ile gündeme geldi. Estetikle farklı bir görünüme kavuşan gelin adayı, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Sunucu Zuhal Topal, çok uzun bir süre evlilik programlarını ekrana getirdi ve birçok gelin-damat adayını ağırladı.

Bu gelin ve damat adaylarından bazıları evlendi bazıları ise hareketleri ve söylemleri ile gündeme sık sık getirildi.

Zuhal Topal'ın gelin adaylarından birisi olan ve yatak odası görüntüleri ifşalanan Sevgi Akiska, uzun bir süredir sessizliğini koruyordu.

Programın önce çıkan isimlerinden birisi olan Sevgi Akiska, o dönem damat adaylarından Birkan Key ile ilişki yaşamıştı.

Bu ilişkinin ve yaşadıklarının ardından köşesine çekilen Akiska, sosyal medya ve TikTok'ta bir bir hayli popüler.

Sosyal medya üzerinden para kazanan ve geçen zamanda değiştiği görülen gelin adayı, bazıları tarafından eleştirildi.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLEN DEĞİŞİM

Reklam paylaşımları yaparak parasını kazanan Sevgi Akiska, yine o dönemden öne çıkan gelin adayı Hanife Gürdal ile de sık sık paylaşım yapıyor.

Bu paylaşımlarını gören ve eski halini bilenler, yaptırdığı estetiklere dikkati çekiyor. Akiska'yı takip edenler son haline, "Zuhal Topal'daki eski haline bak ne kadar doğal güzeldin", "Estetikle kendine yazık ettin" yorumları yapıyor.

SEVGİ AKİSKA - BİRKAN KEY AŞKI GERÇEK MİYDİ?

Sevgi Akiska , Birkan Key ile bir küs bir barışık aşk yaşamaya başlayınca popüler oldu.

Oysa çiftin daha önceden tanıştıkları ve ekranda rol yaptıkları ortaya çıktı. Bunu ifşa eden, Birkan ve Sevgi'nin yatakta çekilmiş görüntüleri oldu.