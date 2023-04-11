Yatak pozu olay olmuştu! Wanda Nara'nın cesur dekoltesi Instagram'ı yine salladı! "İcardi'nin başına bela" Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, Arjantin'de MasterChef programının sunuculuğunu yapıyor. İcardi'nin de milli arada katıldığı programda Nara, birbirinden vesur pozlar verdi ve bu karelerini Instagram hesabından yayınladı.

Galatasaray'a transfer olan Mauro İcardi, Türkiye'ye geldiği günden beri gündemden düşmüyor.

Türkiye'ye transfer olduktan sonra herkesin sevgisini kazanan İcardi, eşi Wanda Nara nedeniyle de magazin basınının radarında yer alıyor.

Hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, yaptığı sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlar ile Türkiye gündemini meşgul ediyor.

İcardi ile ayrıl - barış bir ilişki yaşayan ve İcardi'yi Türkiye'den götürmek istediği söylenilen Nara, şimdilerde ise MasterChef sunuculuğu yapıyor.

Beş çocuk annesi olan ve geçtiğimiz günler İcardi'nin paylaştığı yatak pozu nedeniyle eleştirilen Nara, yine boş durmadı.

Başarılı isim, sunuculuğunu yaptığı MasterChef programında çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Wanda Nara'nın Instagram'dan peş peşe yayınladığı pozlara, Türkiye'den İcardi hayranları da yorum yapmayı ihmal etmedi.

Wanda Nara bir kez daha sosyal medyayı salladı

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın MasterChef stüdyosunda çekildiği göğüs dekolteli pozu sosyal medyayı salladı.

Wanda Nara'nın gündem olan paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Wanda Nara verdiği cesur pozlarla bir süre daha adından söz ettireceğe benziyor.

Ayrıca Wanda Nara'ya yorum yapan Türk hayranları, "İcardi'nin başına bela" "Yenge İcardi'yi sal artık" tarzında ifadeler kullandı.