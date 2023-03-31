Yayın akışı 31 Mart Cuma! Bugün TV'de neler var?

Mesaiden döner dönmez TV karşısında yerini alanlar, kanal kanal bakınıyor.
Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor.
31 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yıldız De Bana, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.
Peki, cuma günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte 31 Mart Cuma 2023 kanalların yayın akışları...
ATV yayın akışı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
18:45 ATV Ana Haber
19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Yıldız De Bana
22:30 Yıldız De Bana
01:30 Yargı
03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Ço Güzel Hareketler 2
20:00 Yalı Çapkını
01:00 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Toprak İle Fidan
03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün
12:45 Yalnız Kalpler
13:45 Kapımdaki Dedektif
14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası
15:45 En Hamarat Benim
18:45 Ne Olmuştu?
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)
22:30 Orta Sayfa
01:00 Adım Farah
03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
17:40 İddiaların Aksine
17:45 Ana Haber
18:15 Ramazan Sevinci
20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı
23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
22:15 Tuzak
01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan