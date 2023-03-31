Yayın akışı 31 Mart Cuma! Bugün TV'de neler var? Kanallarda cuma günü ekrana gelecek olan yapımlar netleşti. İzleyiciler, bugünün yayın akışını merak ediyor. Peki, 31 Mart 2023 Cuma TV'de neler, hangi diziler var? İşte yayın akışları...

Mesaiden döner dönmez TV karşısında yerini alanlar, kanal kanal bakınıyor. Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor. 31 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yıldız De Bana, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, cuma günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte 31 Mart Cuma 2023 kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 08:00 Kahvaltı Haberleri 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Ateş Kuşları 00:20 Aldatmak 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Yıldız De Bana 22:30 Yıldız De Bana 01:30 Yargı 03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Ço Güzel Hareketler 2 20:00 Yalı Çapkını 01:00 Yerli Dizi Tekrar 02:30 Toprak İle Fidan 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün 12:45 Yalnız Kalpler 13:45 Kapımdaki Dedektif 14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 15:45 En Hamarat Benim 18:45 Ne Olmuştu? 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema) 22:30 Orta Sayfa 01:00 Adım Farah 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Seksenler 15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:15 Ramazan Sevinci 20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 22:15 Tuzak 01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan