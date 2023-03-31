Yayın akışı 31 Mart Cuma! Bugün TV'de neler var?

Mesaiden döner dönmez TV karşısında yerini alanlar, kanal kanal bakınıyor.

Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor.

31 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Yıldız De Bana, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Iron Man 3 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek.

Peki, cuma günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte 31 Mart Cuma 2023 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Aldatmak

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Yıldız De Bana

22:30 Yıldız De Bana

01:30 Yargı

03:15 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Ço Güzel Hareketler 2

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi Tekrar

02:30 Toprak İle Fidan

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 Yalnız Kalpler

13:45 Kapımdaki Dedektif

14:30 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

15:45 En Hamarat Benim

18:45 Ne Olmuştu?

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 3 (Yabancı Sinema)

22:30 Orta Sayfa

01:00 Adım Farah

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:15 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

01:00 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular/Ramazan