Yayın akışlarında bugün: 15 Mart 2023 Çarşamba TV'de neler var? Televizyon ekranlarında hafta ortası yine oldukça heyecanlı... 15 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte yayın akışları...

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, kanalların yayın akışına göz atıyor. Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor. İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor. 15 Mart Çarşamba akşamı Aile, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Karanlık Zihinler, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak. Peki, 15 Mart 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları... 15 Mart TV yayın akışı 2023 ATV yayın akışı 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 19:00 ATV Ana Haber 20:00 Kuruluş Osman 00:20 Aldatmak Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 O Kız 00:15 Camdaki Kız Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 19:00 Çok Güzel Hareketler 2 20:00 Çöp Adam 01:00 Yerli Dizi Tekrar Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün 12:45 En Hamarat Benim 15:45 Adım Farah 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Adım Farah 23:30 Ego 02:00 Taçsız Prenses TRT 1 yayın akışı 08:45 Bu Toprağın Sesi 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:15 Adını Sen Koy 14:25 Seksenler 16:55 Yunus Emre 19:00 Ana Haber 19:50 İddiaların Aksine 20:00 Karanlık Zihinler (Yabancı Sinema) 22:10 Teşkilat 01:40 Karanlık Zihinler (Yabancı Sinema) Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Aile 22:45 Sakar Şakir (Yerli Sinema) 00:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 10:30 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 00:15 Survivor Ekstra