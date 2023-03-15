Yayın akışlarında bugün: 15 Mart 2023 Çarşamba TV'de neler var?

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, kanalların yayın akışına göz atıyor.
Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor.
İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor.
15 Mart Çarşamba akşamı Aile, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Karanlık Zihinler, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.
Peki, 15 Mart 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları...
15 Mart TV yayın akışı 2023
ATV yayın akışı
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Aldatmak
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
00:15 Camdaki Kız
Star TV yayın akışı
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Toprak İle Fidan
17:00 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çöp Adam
01:00 Yerli Dizi Tekrar
Fox TV yayın akışı
10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:45 En Hamarat Benim
15:45 Adım Farah
18:00 Yalnız Kalpler
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Adım Farah
23:30 Ego
02:00 Taçsız Prenses
TRT 1 yayın akışı
08:45 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Adını Sen Koy
14:25 Seksenler
16:55 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Karanlık Zihinler (Yabancı Sinema)
22:10 Teşkilat
01:40 Karanlık Zihinler (Yabancı Sinema)
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Aile
22:45 Sakar Şakir (Yerli Sinema)
00:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
10:30 Survivor 2023
12:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023
00:15 Survivor Ekstra