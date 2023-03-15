Yayın akışlarında bugün: 15 Mart 2023 Çarşamba TV'de neler var?

Takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, kanalların yayın akışına göz atıyor.

Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor.

İzleyiciler, bugün tv'de neler var neler yok sorusunu arama motoruna yöneltiyor.

15 Mart Çarşamba akşamı Aile, O Kız, Kuruluş Osman, Çöp Adam, Karanlık Zihinler, Adım Farah ve Survivor 2023 programları ekranda olacak.

Peki, 15 Mart 2023 Çarşamba günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte kanalların yayın akışları...

15 Mart TV yayın akışı 2023

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Aldatmak

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

00:15 Camdaki Kız

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çöp Adam

01:00 Yerli Dizi Tekrar

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:45 En Hamarat Benim

15:45 Adım Farah

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Adım Farah

23:30 Ego

02:00 Taçsız Prenses

TRT 1 yayın akışı

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Adını Sen Koy

14:25 Seksenler

16:55 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:50 İddiaların Aksine

20:00 Karanlık Zihinler (Yabancı Sinema)

22:10 Teşkilat

01:40 Karanlık Zihinler (Yabancı Sinema)

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aile

22:45 Sakar Şakir (Yerli Sinema)

00:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

10:30 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

00:15 Survivor Ekstra