Yayın akışlarında bugün: 24 Mart 2023 Cuma TV'de neler var?

Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, kanalların yayın akışına göz atıyor.

Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor.

24 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Kraliçe, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Iron Man 2 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. 

Peki, cuma günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte 24 Mart Cuma 2023 kanalların yayın akışları...

ATV yayın akışı

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

18:45 ATV Ana Haber

19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Hayat Şarkısı

12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Kraliçe

22:15 96 Saat (Yabancı Sinema)

00:15 Yerli Dizi Tekrar

02:00 Kuzey Güney

03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

Star TV yayın akışı

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Toprak İle Fidan

17:00 Söz

18:15 Haber

20:00 Yalı Çapkını

01:00 Yerli Dizi Tekrar

03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

Fox TV yayın akışı

10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün

12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası

13:45 En Hamarat Benim

17:00 Kapımdaki Dedektif

18:00 Yalnız Kalpler

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Orta Sayfa

01:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema)

03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

TRT 1 yayın akışı

08:40 Bu Toprağın Sesi

10:20 1 Çorba

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:40 1 Çorba

17:40 İddiaların Aksine

17:45 Ana Haber

18:10 Ramazan Sevinci

20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı

01:00 Gönül Dağı

02:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli

03:40 Sahur Bereketi

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 Survivor 2023

12:15 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023

22:15 Tuzak

00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular