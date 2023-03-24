Yayın akışlarında bugün: 24 Mart 2023 Cuma TV'de neler var? Cuma günü yayınlanacak olan dizi, film ve yarışmalar belli oldu. Peki, bugün TV'de neler var? İşte 24 Mart 2023 yayın akışları...

Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında atmak isteyenler, kanalların yayın akışına göz atıyor. Her gün birbirinden farklı dizi, film ve yarışmaların ekrana geldiği televizyon kanallarında heyecanlı, duygusal, aksiyonlu anlar yaşanıyor. 24 Mart 2023 Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti, Kraliçe, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı, Iron Man 2 ve Survivor 2023 programları ekrana gelecek. Peki, cuma günü hangi diziler, filmler, yarışmalar var? İşte 24 Mart Cuma 2023 kanalların yayın akışları... ATV yayın akışı 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert 13:00 ATV Gün Ortası 14:00 Mutfak Bahane 16:00 Esra Erol’da 18:45 ATV Ana Haber 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar 20:00 Ateş Kuşları 00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Kanal D yayın akışı 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Hayat Şarkısı 12:30 Arda’nın Ramazan Mutfağı 13:00 Gelinim Mutfakta 16:00 Aşk ve Umut 17:00 Hicran 18:40 Kanal D Ana Haber 20:00 Kraliçe 22:15 96 Saat (Yabancı Sinema) 00:15 Yerli Dizi Tekrar 02:00 Kuzey Güney 03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti Star TV yayın akışı 09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde 16:00 Toprak İle Fidan 17:00 Söz 18:15 Star Haber 20:00 Yalı Çapkını 01:00 Yerli Dizi Tekrar 03:30 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi Fox TV yayın akışı 10:45 Çağla İle Yeni Bie Gün 12:45 Sahrap Soysal İle Ramazan Sofrası 13:45 En Hamarat Benim 17:00 Kapımdaki Dedektif 18:00 Yalnız Kalpler 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber 20:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema) 22:30 Orta Sayfa 01:00 Iron Man 2 (Yabancı Sinema) 03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri TRT 1 yayın akışı 08:40 Bu Toprağın Sesi 10:20 1 Çorba 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse 13:10 Seksenler 15:40 1 Çorba 17:40 İddiaların Aksine 17:45 Ana Haber 18:10 Ramazan Sevinci 20:00 Barbaros Hayreddin Sultanın Fermanı 01:00 Gönül Dağı 02:40 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli 03:40 Sahur Bereketi Show TV yayın akışı 08:00 Bu Sabah 10:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi 12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme 18:45 Show Ana Haber 20:00 Kızılcık Şerbeti TV8 yayın akışı 07:15 8’de Sağlık 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa 11:15 Survivor 2023 12:15 Survivor Panorama 15:00 Canım Annem 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz 20:00 Survivor 2023 22:15 Tuzak 00:45 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular