Yayın hayatına umutla başlamıştı! Bir iddialı dizi daha final kararı aldı

Yayın hayatına umutla başlamıştı! Bir iddialı dizi daha final kararı aldı

Başrollerinde Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin yer aldığı Show TV'nin iddialı dizisi Yalancı'dan üzücü haber geldi. Süreç Film imzalı Yalancı dizisi için final kararı alındı.

Yayın hayatına umutla başlayan dizilerin akıbeti, reyting sonuçlarına göre belirleniyor.

İstenilen reyting sonuçlarına ulaşamayan dizilerden peş peşe final kararı gelmeye devam ediyor.

Son olarak Show TV'nin Süreç Film imzalı iddialı dizisi Yalancı'dan da izleyicisini üzecek haber geldi.

Yönetmen koltuğunda başarılı isim Hülya Gezer'in oturduğu, senaryosunu Yazıhane ekibinin kaleme aldığı Yalancı dizisi, ekranlara veda etme kararı aldı.

FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş, Şahin Irmak'ın yer aldığı Yalancı, başta cuma akşamları ekranlara geliyordu.

Ancak başrolünde Murat Yıldırım'ın yer aldığı Aziz dizisi başlayınca Yalancı'nın yayın günü değiştirilerek salı gününe alındı.

Yalancı dizisi, salı günü yayınlanan Masumlar Apartmanı ve Evlilik Hakkında Her Şey gibi dev yapımların bir hayli gerisinde kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan dizi, 10. bölümde final yapacak. Bugün repo yapan dizi ekibi, yarın 10. bölümün çekimine başlayacak.