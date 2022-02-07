Yayın tarihi belli oldu! Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

Yayın tarihi belli oldu! Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu

İclal Aydın'ın çok satan romanından Kanal D ekranlarına uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

Yapımcılığını Ali Gündoğdu ve İnci Gündoğdu'nun üstlendiği, İclal Aydın'ın satış rekorları kıran aynı isimli romanından uyarlanan Kanal D'nin yeni dizisi Üç Kız Kardeş, izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Yönetmen koltuğunda Eda Teksöz'ün oturduğu, senaryosunu Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Üç Kız Kardeş dizisinin başrollerinde Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven, Özgü Kaya, Almila Ada ve Melisa Berberoğlu yer alıyor.

Büyük bir merakla beklenen Süreç Film imzalı Üç Kız Kardeş dizisinin yayın tarihi belli oldu. Peki Üç Kız Kardeş dizisi ne zaman başlıyor? İşte konusu ve oyuncu kadrosu...

ÜÇ KIZ KARDEŞ'İN YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Çekimleri Ayvalık'ın eşsiz doğasında gerçekleşen, aile ve kardeşlik bağlarını anlatan, samimi ve sıcak öyküsü ile izleyicinin büyük beğenesini kazanacak olan Üç Kız Kardeş dizisi, 22 Şubat Salı akşamı ilk bölümü ile ekrana gelecek.

Birbirine çok bağlı Türkan, Dönüş ve Derya isimli kız kardeşlerin hikayesini anlatacak olan ve etkileyici bir oyuncu kadrosunun yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisi, birçok duyguyu bir arada yaşatacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Reha Özcan, İclal Aydın, Özgü Kaya, Almila Ada, Melisa Berberoğlu, Berker Güven, Veda Yurtsever, Tayfun Eraslan, Benian Dönmez, Nazlı Senem Ünal, Murat Çidamlı, Demircan Kaçel, Vural Şahanoğlu, Hakan Atalay , Emre Kıvılcım, Mert Özcan, Ece Baliç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.