Yayına çıkmadı, izleyiciler meraklandı! 'İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı?' sorusuna yanıt geldi

Yayına çıkmadı, izleyiciler meraklandı! 'İsmail Küçükkaya, Fox TV'den ayrıldı mı?' sorusuna yanıt geldi

Hafta içi her gün yayınlanan Çalar Saat programında yer almayan İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den ayrıldığı düşünüldü. Ancak gerçek, Küçükkaya'nın yaptığı paylaşımlarla ortaya çıktı.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, 2013 yılından bu yana hafta içi her gün Fox TV ekranlarında yayınlanan Çalar Saat programının sunuculuğunu üstleniyor.

9 yıldır Çalar Saat programıyla izleyicilerle buluşan İsmail Küçükkaya'nın programda neden yer almadığı merak ediliyor.

Söz konusu program, pazartesi gününden bu yana İlker Karagöz'ün sunumuyla ekranlara geliyor.

Programı açtıklarında İsmail Küçükkaya yerine İlker Karagöz ile karşılaşan izleyiciler ise Küçükkaya'nın akıbetini sorguluyor.

''İsmail Küçükkaya neden yok, nerede? İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı mı, hastalandı mı?'' sorularına yanıt aranıyor.

İsmail Küçükkaya Fox TV'den ayrıldı mı?

Gazeteci İsmail Küçükkaya, hafta içi her her gün saat 08:00'de Fox TV ekranlarında Çalar Saat programı ile izleyici karşısına çıkıyordu.

Ancak Pazartesi gününden bu yana Çalar Saat programı, İsmail Küçükkaya'nın yerine İlker Karagöz'ün sunumuyla ekranlara geldi.

Tatile gitmiş

Bu durum karşısında şaşkına dönen izleyiciler, İsmail Küçükkaya'nın Fox TV'den ayrıldığını düşündü. Ancak gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı.

İsmail Küçükkaya'nın iki gün önce ABD'ye gittiği öğrenildi. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Küçükkaya'nın Washington'da olduğu görüldü.