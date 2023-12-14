Yayına girmesi merakla beklenen diziden şok karar! Başrol oyuncusu veda etti… Kanal D ekranlarında seyirciyle buluşmayı bekleyen diziden şok ayrılık kararı geldi. Başrol oyuncusu daha dizi başlamadan ayrılmayı tercih etti.

ensonhaber.com

Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan ‘Senden Önce’ dizisi için anlaşmalar yapılıyordu. Başrolleri için anlaşmalarını gerçekleştirilen dizide beklenmedik bir karar gündeme geldi.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ‘Senden Önce’ dizisinin başrol oyuncuları arasına İrem Helvacıoğlu da katılmıştı. D Media imzalı dizide Helvacıoğlu ile Sahra rolü için anlaşma imzalanmıştı. Başarılı oyuncu hafta başında diziyle prensipte anlaşmıştı.

Ancak yaşanan son dakika gelişmesiyle birlikte tarafların sözleşme koşullarında anlaşamadığı ortaya çıktı. Helvacıoğlu koşullarda anlaşamadığı ‘senden Önce’ dizisi başlamadan yollarını ayırdı.

Başak Angigün’ün yazdığı dizide, Serdar Gözelekli yönetmen koltuğuna oturacak. Ayrıca dizinin diğer başrollerini ise İbrahim Çelikkol ile Melis Sezen paylaşacak.

Helvacıoğlu’nun ayrılığının ardından Sahra karakterine kimin hayat vereceği ise merakla bekleniyor.