Yaz Şarkısı'nın Aslı'sı cesur pozlarıyla olay! "Fantastik bir güzellik"

1992 yılında Mersin'de dünyaya gelen Zehra Yılmaz, bir süre Azerbaycan'da yaşadı ardından Türkiye'ye döndü.

Marmara Üniversitesi Radyo, Sinema ve Televizyon mezunu olan Yılmaz, oyunculuk kariyerine yöneldi.

İlk olarak Bodrum Masalı dizisinde Rana karakterini canlandıran Zehra Yılmaz, kısa sürede dikkatleri çekti.

Kara Yazı, Cennetin Gözyaşları, Kimse Bilmez, Gençliğim Eyvah ve Gül Masalı gibi yapımlarda da rol alan Zehra Yılmaz, şimdilerde Yaz Şarkısı dizisinde rol alıyor.

Sosyal medya beğeniyor

Hayat verdiği Aslı Paksoy karakteriyle öne çıkan ünlü oyuncu, aynı zamanda güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Zehra Yılmaz, her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Cesur pozlara imza atan Yılmaz, duru güzelliği ve fiziğini ortaya koyuyor.

Görenleri mest eden kareler, binlerce beğeni topluyor.