Yedi Bela Hüsnü'nün Cemal'iydi! Şevket Altuğ'un kızı da oyuncu çıktı: Meğer Eşkıya filminde... Yeşilçam'ın unutulmazı Yedi Bela Hüsnü filmi bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Filmde Cemal karakterine hayat veren usta oyuncu Şevket Altuğ'un kızı ortaya çıktı. Altuğ'un kızı da kendisi gibi oyuncuymuş. Meğer Eşkıya filminin yıldız ismiymiş...

Yeşilçam'ın efsane filmi Yedi Bela Hüsnü, bu akşam Show TV ekranlarında saat 20:00'de izleyici ile buluşacak.

Başrollerinde Kemal Sunal, Şevket Altuğ, Oya Aydoğan, Ali Şen gibi usta isimlerin yer aldığı film, günümüzde aynı ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Filmde Cemal karakterine hayat veren usta oyuncu Şevket Altuğ'un özel hayatı merak edilen konular arasında.

Şevket Altuğ, Yedi Bela Hüsnü filminin yanı sıra Tokatçı, Aile Şerefi, Şekerpare, Meraklı Köfteci gibi Yeşilçam’a damga vuran filmlerde rol aldı.

1971 yılında Süt Kardeşler filminde rol alan Jale Altuğ ile nikah masasına oturan Şevket Altuğ'un iki çocuğu var.

Uzun yıllardır ekranlardan uzak tuttuğu kızı, kendisi gibi oyuncu çıktı. Gören gözlerine inanamadı. Meğer onu Eşkıya filminde izlemişiz.

Eşkıya filminde rol almış

Usta oyuncu Şevket Altuğ 1971 yılında Jale Altuğ ile evlendi. İkilinin Kemal Altuğ ve Kezban Şardan adında iki çocuğu var.

Şevket Altuğ'un kızı Kezban Şardan, kendisi gibi oyuncu çıktı. Meğer Eşkıya filminde rol almış.

Usta oyuncunun kızını gören gözlerine inanamadı. Bugüne kadar kızı olduğunu kimse bilmiyordu.