Yedi Numara'nın Rüya'sını tanıyabilene helal olsun! O isim bakın şimdilerde ne yapıyor...

Yedi Numara'nın Rüya'sını tanıyabilene helal olsun! O isim bakın şimdilerde ne yapıyor...

Bir dönemin en sevilen dizilerinden olan Yedi Numara, oyuncuları ile yeniden gündem oldu. Dizide yer alan oyunculardan Nuray Uslu'nun değişimi herkesi şaşırtırken, şimdilerde ne yaptığı merak edildi.

Fora Yapım tarafından 2000-2003 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Yedi Numara, günümüzde de izlenen ve bilinen projeler arasında yer alıyor.

7'den 70'e herkesin severek izlediği dizilerden olan Yedi Numara, konusu ve oyuncu kadrosu ile beğenildi.

Dizinin günümüzde izlenen tekrarlarının dışında ise geçen zamanda değişen oyuncuları gündem olmaya başladı.

Bu isimlerden birisi olan Nuray Uslu, dizide Rüya karakterine hayat vermiş ve "Ağlak Rüya" olarak ünlenmişti.

Sarışınlığı ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Nuray Uslu'nun şimdilerde ne yaptığı ise merak konusu oldu.

YEDİ NUMARA RÜYA'NIN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Dizi, aynı üniversitede okuyan ve aileleri başka şehirde yaşayan dört kız arkadaşın yurt hayatından sıkılıp eve çıkmaları sonrasında yaşanan olayları konu alıyor.

Öğrencilik ve bunun yanında arkadaşlık hikayelerini anlatan 7 Numara'nın sempatik oyuncusu Rüya ise yıllar sonra yeniden gündeme getirildi.

Saçları, ağlak hali ve komikliği ile herkesin sevdiği bir karakter olan Rüya'yı Nalan Uslu canlandırdı. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Uslu, bir hayli değişti.

Sarı saçlı halinden eser kalmayan Uslu'yu görenler, tanımakta zorlandı.

NURAY USLU KİMDİR?

1 Mart 1977'de İzmir'de doğan ve Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun olan Uslu, 1994 yılından beri oyunculuk yapıyor ve senaryo yazıyor.

Tiyatro sahnesinde de kendisini gösteren Uslu, Dram-art, Kadınlar Savaşı Yitirdi, Kabare Taksim Havadan Sudan, Ayna Çocuk Tiyatrosu ve Elele Çocuk Tiyatroları'nda yer aldı. Şu sıralar herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu, gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

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