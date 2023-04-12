Yeğeniyle teknede uygunsuz şekilde görüntülenmişti! Murat Başoğlu son halini paylaştı, gören şaşırdı! Geçtiğimiz yıllarda kendi öz yeğeni Burcu Başoğlu ile teknede yakalanan Murat Başoğlu, ortaya çıktı. Başoğlu, sosyal medya hesabından yeni karelerini paylaştı. Gören ise "Yeni bir proje mi var?" diye sordu.

Yeğeni Burcu Başoğlu ile Bodrum'da teknede uygunsuz şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, uzun bir süre sessizliğe gömüldü.

Yaşanan bu olay günlerce magazin basınında konuşulurken, Murat Başoğlu ve Hande Bermek çifti bir protokol dahilinde tek celsede boşandı.

Bu olaylarda sonra ortaya çıkan Murat Başoğlu, sosyal medya hesabından yeni karelerini yayınladı.

Murat Başoğlu'nun yeni karelerini görenler, bir proje olup olmadığını sordu. Bazıları ise yaşlandığını belirtti.

Murat Başoğlu paylaştı

"Başlıyoruz" notuyla pozlarını paylaşan Murat Başoğlu "Yeni bir proje ile ekrana mı dönecek?" sorusu merak edildi.Murat Başoğlu'nun son hali de gözlerden kaçmadı.

Skandalın yaşandığı dönem “Karımı aldattım pişmanım ama o kadın yeğenim değil. Çıkan haberlerin ardından intihar etmeyi düşündüm.” ifadelerini kullanan ünlü isim, sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı.

Başoğlu, yaşananların ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten tek celsede boşanmıştı.

Murat Başoğlu skandal olayın ardından evini satıp, yurt dışına gitmek istemiş ancak mahkeme davanın karar bağlanmasına kadar Başoğlu’nun yurt dışına çıkmasına izin vermemişti.