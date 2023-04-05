Yemekteyiz birincisi Rahşan'ı kahreden haber! Kaleden düşen 23 yaşındaki oğlu... TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının birincisi olan Rahşan Suluhan evlat acısıyla yıkıldı. Fenomen ismin oğlu, kaleden düşerek hayatını kaybetti.

Rahşan’ın Mutfağı isimli sosyal medya hesabında çektiği videolarla tanınan ve TV8’de yayınlanan Yemekteyiz programının birincisi olan Rahşan Suluhan, oğlunu kaybetti.

Suluhan'ın Tıp Fakültesi öğrencisi oğlu Selahattin Suluhan'ın, tarihi Çamlıyayla Namrun Kalesi'nden düştü.

Kalenin 50 metre yüksekliğindeki seyir terasından düşen kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kurtarılamadı

Bölgeye sevk edilen ekipler, kimliğini belirledikleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Selahattin Suluhan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Suluhan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evlat acısıyla yıkılan Suluhan, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde bir video paylaşarak "Yeşil zeytinim bana veda etti" diyerek feryat etti.