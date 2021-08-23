Yemin dizisi yeni sezon ne zaman? 4. sezonu merakla bekleniyor!

Kanal 7 ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Gökberk Demirci ile Setenay Süer'in yer aldığı Yemin dizisinin yeni sezonu için nefesler tutuldu. Peki Yemin dizisi 4. sezon ne zaman başlayacak?

Yönetmenliğini Hakan Arslan ve Reyhan Pekar'ın üstlendiği, senaryosunu Başak Yazı Oda'nın kaleme aldığı Kanal 7 ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yemin'in yeni sezonu büyük bir heyecanla bekleniyor.

Televizyon ekranlarının uzun soluklu dizilerinden biri olan Yemin dizisinin 4. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Karamel yapım imzalı pembe dizinin ekranlara ne zaman döneceğini merak eden izleyiciler, Yemin dizisi yeni sezon ne zaman başlayacak? sorularına yanıt arıyor.

Peki Yemin dizisi yeni sezon ne zaman? İşte Yemin dizisi 4. sezon tarihi...

YEMİN DİZİSİ NE ZAMAN SEZON FİNALİ YAPIYOR?

Kadrosunda Gökberk Demirci, Melahat Abbasova, Elif Özkul ve Hülya Aydın gibi oyuncuların yer aldığı Yemin dizisi ,büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor.

Kanal 7 ekranlarının uzun soluklu Yemin dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı tam olarak bilinmiyor. Dizinin eylül ortalarında yeniden ekranlarda yerini alması bekleniyor.

Cansu Tuman'ın sezon sonu ayrıldığı dizinin yeni başrolü Setenay Süer olmuştu. oynayacak. Dizide Gülperi karakterine hayat verecek olan Süer'in Gökberk Demirci’nin yeni partneri olacağı öğrenilmişti.

Yemin Dizisi 4. Sezon 2. Tanıtım İZLE