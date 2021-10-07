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    Yemin'den sonra Özge Yağız'ın yüzü gülmedi! Şansızlıklar peş peşe

    Yemin dizisi sayesinde hayatımıza giren ve güzelliği ile dikkati çeken Özge Yağız, şu sıralar şansız günler geçiriyor. Yemin'den ayrıldıktan sonra iki ayrı dizi yapan oyuncu, reyting savaşına yenildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.10.2021 - 15:25
    • Güncelleme : 07.10.2021 - 15:26
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    Yemin'den sonra Özge Yağız'ın yüzü gülmedi! Şansızlıklar peş peşe

    Genç oyuncu Özge Yağız, "Yemin" dizisi ile karşımıza çıktı ve seyirciler tarafından oldukça sevildi.

    Başrolü paylaştığı Gökberk Demirci ile tanışan ve gerçek hayatta aşka başlayan Yağız, kısa bir süre önce ise nişan yüzüğün parmağına taktı.

    Bir sezon oynadıktan sonra yıldızı parlayan Yemin'den ayrılan oyuncu, Star TV'ye geçti.

    Yağız burada Sol Yanım isimli bir diziye başladı ve dizi o dönem iddialı yapımlar arasında geçiyordu.

    ÖZGE YAĞIZ'IN ŞANSIZLIKLARI

    Ancak işler Özge Yağız'ın istediği gibi gitmedi ve dizi kısa bir süre sonra bitti.

    Yağız dizide iyi bir performans sergilemesine rağmen, proje istediği reytingi alamadı.

    Ekranlardan çok fazla uzak kalmak istemeyen Yağız, Show TV’nin yeni dizi İçimizden Biri için el sıkıştı.

    Eğlenceli konusu ile dikkati çeken İçimizden Biri pazar günleri yayınlanmaya başladı.

    Ancak dizinin reytingleri istenilen başarıya ulaşamadı. Show TV, reytingleri çok düşük gelen dizi için final kararı verdi. Dizi altıncı bölümü ile ekran ömrünü tamamlayacak. 12 Ekim’de beşinci bölümü yayınlanacak olan dizinin finali 19 Ekim’de ekrana gelecek.

    Yemin den sonra Özge Yağız ın yüzü gülmedi! Şansızlıklar peş peşe #1

    Yemin den sonra Özge Yağız ın yüzü gülmedi! Şansızlıklar peş peşe #2

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