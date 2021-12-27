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    Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'ın o karesi 'Pes' dedirtti! İşte değişimin kanıtı...

    Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat veren Özge Yağız, estetik yaptırmadığını ve buna karşı olmadığını dile getirdi. Yağız'ın bu açıklamasına takipçileri inanmazken, eski karesi ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 27.12.2021 - 17:10
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    Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'ın o karesi 'Pes' dedirtti! İşte değişimin kanıtı...

    Yemin dizisinde Gökberk Demirci ile başrolü paylaşan ve herkes tarafından sevilen Özge Yağız, yaşadığı şansızlıklarla gündeme geliyor.

    Yemin dizisinin koronavirüs nedeniyle ara verdiği dönemde sözleşmesini fesheden Yağız, başka dizilerle anlaştı.

    Ancak oyuncunun yakasını şansızlıklar bırakmadı ve anlaştığı diziler peş peşe final kararı aldı.

    Yağız'ın ismi şimdilerde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer'li Baba dizisiyle anılırken, yıllar içinde yaşadığı değişim konuşulmaya başlandı.

    Hiç estetik yaptırmadığını ve buna karşı olmadığını söyleyen Yağız, eski haliyle hayranlarını şaşırttı.

    ÖZGE YAĞIZ'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ

    Yemin dizisinden sonra Sol Yanım'da oynayan Özge Yağız, rol arkadaşı Gökberk Demirci ile nişanlandı.

    İkilinin dizi aşkı gerçeğe dönüşürken, bu duruma en çok hayranları sevindi. Doğal güzelliği ile herkesin hayran olduğu Yağız, eski karesiyle gündem oldu.

    Oyuncunun yıllar içinde değiştiği ve güzelliğine güzellik kattığı görülürken, bazı takipçileri ise estetik yaptırdığına inanmadı.

    Yemin in Reyhan ı Özge Yağız ın o karesi Pes dedirtti! İşte değişimin kanıtı... #1

    Yemin in Reyhan ı Özge Yağız ın o karesi Pes dedirtti! İşte değişimin kanıtı... #2

    Yemin in Reyhan ı Özge Yağız ın o karesi Pes dedirtti! İşte değişimin kanıtı... #3

    Yemin in Reyhan ı Özge Yağız ın o karesi Pes dedirtti! İşte değişimin kanıtı... #4

    Yemin in Reyhan ı Özge Yağız ın o karesi Pes dedirtti! İşte değişimin kanıtı... #5

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