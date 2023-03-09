YENİ AŞK! Defne Samyeli'nin yeni sevgilisi ortaya çıktı! Birlikte görüntülendiler.. 50 yaşındaki Defne Samyeli, gönlünü müzisyen Çağrı Telkıvıran'a kaptırdı. İkili, dün akşam bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Özel hayatı ile sık sık magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli'nin yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı.

Cem Yılmaz ile yaşadığı aşk ile uzun süre gündem olan Defne Samyeli iddialara göre müzisyen Çağrı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı.

Gazetemagazin'in özel haberine göre Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran'ın 10 gündür birlikte olduğu ve yakın arkadaşlarının bu ilişkiyi desteklediği öğrenildi.

Sunuculuktan sonra oyunculuk yapmaya başlayan ve son olarak müzik kariyerine adım atan Defne Samyeli aşk hayatı ile adından söz ettiriyor.

Bir mekandan çıkarken Gazetemagazin muhabiri Akif Yaman'ın mikrofon uzattığı ikili aşk iddialarını yanıtsız bırakarak mekandan uzaklaştılar.

Defne Samyeli ve Çağrı Telkıvıran'ın aşk yaşamaya başlaması sosyal medyada gündeme oturdu.