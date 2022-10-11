Petrol
94.76
-1.49%
Euro
18.0496
0.11%
Dolar
18.5865
0.05%
Altın
996.46
-0.02%
Borsa
3585
0.08%
Bitcoin
359.873
-0.27%
BTXN Coin
8.15
-8.83%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Yeni dizi Darmaduman’dan ilk tanıtım videosu geldi! Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estirecek

    FOX TV’de izleyiciyle buluşacak olan yeni gençlik dizisi Darmaduman’ın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi ekranlara damga vuracak. İşte detaylar…
    • 11.10.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yeni dizi Darmaduman’dan ilk tanıtım videosu geldi! Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estirecek

    Sonbaharın gelmesiyle yeni diziler yayınlanmaya başladı. Devam eden diziler dışında ekranlarda iddialı projeler de yer alacak.

    Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Darmaduman dizisi ise FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

    Oyuncularıyla dikkat çeken Darmaduman dizisi, adeta bomba gibi geliyor. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu geldi. Fragman kısa sürede büyük ilgi gördü.

    Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Darmaduman dizisinin tanıtım videosu...

    Dizinin konusu

    Dizi, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerini anlatıyor.

    Darmaduman 1. bölüm tanıtımı İZLE

    Yeni dizi Darmaduman’dan ilk tanıtım videosu geldi! Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estirecek #1


    Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı
    Medya

    Garsonun pizza şovu, müşterinin yüzünde patladı

    Meksika'dan İstanbul'a 1.5 ton uyuşturucu geldi
    3. Sayfa

    Meksika'dan İstanbul'a 1.5 ton uyuşturucu geldi

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla nasıl milyoner oldu?

    Görüş Bildir