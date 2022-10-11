Yeni dizi Darmaduman’dan ilk tanıtım videosu geldi! Oyuncu kadrosuyla fırtınalar estirecek

FOX TV’de izleyiciyle buluşacak olan yeni gençlik dizisi Darmaduman’ın ilk tanıtım videosu yayınlandı. Başarılı oyuncuların yer aldığı yeni dizi ekranlara damga vuracak. İşte detaylar…

Sonbaharın gelmesiyle yeni diziler yayınlanmaya başladı. Devam eden diziler dışında ekranlarda iddialı projeler de yer alacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay’ın üstlendiği Ay Yapım imzalı Darmaduman dizisi ise FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Oyuncularıyla dikkat çeken Darmaduman dizisi, adeta bomba gibi geliyor. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtım videosu geldi. Fragman kısa sürede büyük ilgi gördü.

Başrollerinde Mert Yazıcıoğlu, Hafsanur Sancaktutan, Aytaç Şaşmaz, Aslıhan Malbora, Nur Fettahoğlu gibi başarılı isimler yer alıyor. İşte Darmaduman dizisinin tanıtım videosu...

Dizinin konusu

Dizi, gençlerin kendilerini, hayatı, arkadaşlığı ve aşkı keşfettikleri yolculuklarında yetişkinlerin de gençlikleriyle hesaplaşmalarını ve kendilerini yeniden bulma hikayelerini anlatıyor.