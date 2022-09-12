Yeni dizi Yalı Çapkını'ndan ilk tanıtım...O isimler diziye damga vuracak!

Star TV'nin yeni dizisi Yalı Çapkını'ndan ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Yakında Star TV ekranlarında seyirciyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisi sete çıktı.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, dizinin ilk bölüm çekimleri Gaziantep’te gerçekleşiyor.

Dizinin Gaziantep’ten sonra İstanbul çekimlerinin başlaması bekleniyor.

Yönetmenliğini Burcu Alptekin’in üstlendiği Yalı Çapkını’nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme alıyor.

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin ne zaman başlayacağı ise merak ediliyor.

Dizi, birbirinde başarılı oyuncuları bir araya getirerek şimdiden dikkat çekti.

Dizinin oyuncu kadrosu

Dizinin merak edilen oyuncu kadrosunda ise şu isimler yer alıyor:

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak.

Uzun zamandır konuşulan dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı.

İşte, yakında başlayacak olan Yalı Çapkını dizinin ilk tanıtımı....

Yalı Çapkını ilk tanıtım

..