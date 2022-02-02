Yeni nesil bilmez! 90'lı yılların efsane spikeri Hamit Özsaraç son haliyle şoke etti

1990'lı yıllarda Show TV'de hafta sonu ana haber bültenlerini sunan ünlü sunucu Hamit Özsaraç, uzun süredir ekranlarda yer almıyor. Özsaraç'ın son halini görenler ise tanımakta güçlük çekiyor.

1956 yılında dünyaya gelen ünlü sunucu Hamit Özsaraç, 1980-1990 yılları arasında TRT'de spikerlik yaptı.

1990 yılında Gülgün Feyman ile birlikte Star TV'ye geçen Hamit Özsaraç, 1995 yılında Star TV'den ayrılarak Show TV'ye geçti.

Özsaraç, 2000 yılında hem Skytürk'te hafta içi haberlerini hem de Show TV'de hafta sonu haberlerini sundu.

2007 yılına kadar Show TV'de hafta sonu haberlerini sunan ünlü sunucu, 2007 yılında Ali Kırca gelince Show TV'den ayrılmak zorunda kaldı ve 3 yıl iş bulamadı.

DEĞİŞİMİYLE ŞAŞIRTTI

Son haliyle gündeme gelen ünlü sunucu Hamit Özsaraç, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini görenleri şaşırttı.

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat süren Özsaraç'ın ne işle meşgul olduğu merak konusu oldu.

Kariyerine seslendirme sanatçısı olarak devam eden Özsaraç, şimdilerde ünlü bir diksiyon kursunda seslendirme eğitmenliği yapıyor.