Yeni yılın ilk aşk bombası İrem Helvacıoğlu'ndan geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Sen Anlat Karadeniz ile ünlenen İrem Helvacıoğlu, gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığına dair çıkan dedikoduları doğruladı. Helvacıoğlu, 2022'ye saniyeler kala sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.

Başrolünü Ulaş Tuna Astepe ile paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisi ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yılın eylül ayında sevgilisi Eser Alp ile olan ilişkisine son vermişti.

Son olarak ATV'de yayınlanan Baş Belası dizisiyle izleyici karşısına çıkan İrem Helvacıoğlu, "Barışma ihtimaliniz var mı?" sorusuna, "O konulara girmeyelim" yanıtını vererek ayrılığa dair herhangi bir açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu, dedikoduları doğruladı. Helvacıoğlu, yeni yılı sevgilisiyle birlilkte karşıladı.

Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile çekildiği aşk dolu pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

"HER ANI TARİFSİZ YAŞATTIN"

Helvacıoğlu, "Bazen bir an'ı anlatabilmek çok zorlaşır, kelimeleri doğru yerleştiremezsin, kafandakini aktaramazsın. Anlatamadığın her şeyi o fotoğraf karesi anlatır… Her an'ı bana bu kadar güzel ve tarifsiz yaşattığın ve bu yıla bu neşeyle girmemize sebep olduğun için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

İrem Helvacıoğlu'nun aşk pozuna arkadaşlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı.