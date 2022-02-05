Yenisini gören eskisine merak sardı! Zehra Güneş'in eski aşkı tam bir 'bay karizma...'

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, Eren Dişli ile aşk yaşıyor. Güneş'in yeni aşkını gören hayranları ise eski sevgilisinin kim olduğunu merak etmeye başladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın parlayan yıldızı Zehra Güneş, başarılı kulüplerden birisi olan Vakıfbank'ta forma giyiyor.

Güzelliği ve başarıları ile göz dolduran Zehra Güneş'in hayatında biri olup olmadığı ise en büyük merak konularından birisiydi.

Güneş herkesin merak ettiği bu soruya ilişkin cevabı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Dünya FIVB Kadınlar Şampiyonası final maçında verdi.

Final maçında Imoco Volley’i 3-2 yenerek kupanın sahibi olan Vakıfbank oyuncularından Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile olan karesini paylaştı.

Oyuncu bu aşkı saklamayı bırakırken, eski sevgilisi gündeme geldi ve kim olduğu merak edildi.

Güzel voleybolcunun eski sevgilisinin basketbolcu ve çok yakışıklı olduğunu görenler ise hayranlıklarını dile getirdi.

İkilinin eski karelerini gören sosyal medya kullanıcıları, "Neden ayrıldınız?" diye sormaktan kendisini alamadı.

ZEHRA GÜNEŞ'İN ESKİ AŞKI

Zehra Güneş'in bir dönem genç ve yakışıklı basketbolcu Ragıp Berke Atar ile aşk yaşadığı öğrenildi. İkilinin eski kareleri hayran bırakırken, çift aşk yaşadıkları dönem sessiz sedasız yollarını ayırdı.

Güneş ve Atar'ın neden ayrıldığına dair açıklama gelmezken, genç voleybolcu aşkı Eren Dişli'de buldu.

AİLEYE GİRDİ

Güzel ve başarılı voleybolcu Zehra Güneş'in kardeşi İrem Güneş ve sevgilisi Eren Dişli, sosyal medya üzerinden takipleşmeye başladı.

Dişli'nin bu hareketi "Aileye girdi" yorumlarına neden olurken, Güneş ise Eren Dişli'nin yengesi Dilara Dişli'ye akşam yemeğine çıkmış ve bu anlar sosyal medyadan paylaşılmıştı.

Ayrıca Zehra Güneş son yaptığı paylaşımda sevgilisinin yapımcılığını yaptığı filme destek verdi.