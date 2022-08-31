Yer çekimi alerjisi olan ABD'li: Ayağa kalkınca bayılıyorum

Yer çekimi alerjisi olduğunu öğrenen kadın, günün 23 saatini yatak geçirmek durumunda kalırken, ilaç tedavisi ile günlük bayılma ataklarını 10'dan 3'e düşürdü.

ABD'nin Maine bölgesinde yaşayan 28 yaşındaki kadın, sıra dışı bir hastalıkla gündeme geldi.

Duyanlara şaşkınlık veren 'yer çekimi alerjisi', ABD Deniz Kuvvetleri'nde teknisyen olarak görev yapan 28 yaşındaki Lyndsi Johnson adlı genç kadında 2015 yılında semptom göstermeye başladı.

İlk olarak karın ve sırt ağrısı şikayetleriyle başlayan hastalık, zaman geçtikçe sık sık istifta etme ve günde en az 10 defa bayılma gibi belirtilere kadar uzandı.

2018 yılının Mayıs ayında askerliklten terhis olan genç kadının durumu 6 ay sonra daha da ağırlaştı.

"Acı içinde çığlık atıyordum"

Durumunu, "O kadar kötüydü ki acı içinde çığlık atıyordum." ifadeleriyle anlatan kadın, günün neredeyse 23 saatini yatarak geçirmeye çalışıyordu.

"Bayılmadan 3 dakikadan fazla ayakta duramıyorum"

Johnson, "Bayılmadan veya fenalaşmadan üç dakikadan fazla ayakta duramıyorum. Yatarsam çok daha iyi hissediyorum. Bütün gün yataktayım, günde yaklaşık 23 saat kadar. 28 yaşındayken duş sandalyesi kullanmak zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Artık evimden çıkamıyorum. Hastalığımın tedavisi yok. Yine de James ve sahip olduğum diğer şeyler için çok minnettarım.

Gerçekten korkutucuydu. Daha sonra bayılmam daha da kötüleşti. Her yerde bayılıyordum. Süpermarkette alışveriş yapıyorken ya da spor salonunda bile ansızın oturmak zorunda kalıyordum. Köpeğim havlayınca bile baygınlık geçiriyordum." ifadelerini kullandı.

'Yer çekimine karşı alerji'

Rahatsızlıkları nedeniyle pek çok farklı alanda doktora görünen ancak hastalığın ne olduğu bulunamayan kadına, Şubat 2022'de 'Postural Taşikardi Sendromu' teşhisi konuldu.

Oturduktan veya ayağa kalktıktan sonra meydana gelen anormal kalp atış hızı şeklinde tanımlanan hastalığı, Johnson'ın 'yerçekimine karşı alerji' olarak ifade ediyor.

Daha çok, 13-50 yaş aralığındaki kadınları etkiliyor

Genellikle 13-50 yaş arasındaki kadınları etkileyen hastalığın, sadece ABD'de 1-3 milyon kişide görüldüğü belirtiliyor.

Ağır enfeksiyon, hamilelik veya kafa travması gibi durumların ardından yaşanan hastalık, yakın zamanda mononükleoz geçmişi olan kişilerde de kendini gösteriyor.

İlaç tedavisiyle bayılma sayısı 3'e düştü

İlaç tedavisine başlayan Johnson, günlük bayılma sayısını ortalama 3'e indirmiş olsa da, hayatınna devam edebilmek için 30 yaşındaki eşi James'in desteğine ihtiyacı oluyor.

"Yemek yaptığımda, 3 gün boyunca bir şey yapamayacak hale geliyorum"

Johnson son olarak ise, "Hala hiçbir şey yapamıyorum. Bu gerçekten zayıf hissettiriyor. Ev işleri yapamıyorum. Bu yüzden James'in yemek yapması, temizlemesi ve duş almama ve kendimi yıkamama yardım etmesi gerekiyor. Haftalarca dişlerimi fırçalamadım, bu beni çok kötü hissettiriyor. Yemek yaptığımda ise sonraki üç gün boyunca hiçbir şey yapamayacak hale geliyorum." ifadelerini kullandı.