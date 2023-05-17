Yeşilçam yıldızı Müjde Ar Kılıçdaroğlu'na seslendi! "Hesabını sormalısınız!" 2023 genel seçimlerin ardından birçok ünlü isim paylaşım yapmaya devam ediyor. Yeşilçam'ın efsane ismi Müjde Ar'dan çok konuşulacak bir paylaşım geldi. "Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrımdır" diyerek paylaştı. İşte Müjde Ar'ın sosyal medyada tepki çeken paylaşımı...

14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından seçimler ikinci tura kaldı. Sosyal medyada konu ile ilgili sık sık paylaşımlar yapılırken ünlü isimlerden de destek çağrıları geliyor. Bu isimlerden bir tanesi de Kibar Feyzo, Şalvar Davası, Aaahh Belinda gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar oldu. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Türk sinemasının usta ismi, yaptığı paylaşımla siyasi tarafını belli etti. Kılıçdaroğlu'na seslendi Usta oyuncu Müjde Ar, Twitter hesabından "Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrımdır" sözleriyle seslendi. Paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü. Usta oyuncu Müjde Ar, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na "Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrımdır. Şu anda ne yapıyorsanız derhal bırakıp YSK'nın önüne gitmenizdir. Çalınan oyların hesabını sormalısınız" sözleriyle seslendi.