14 Mayıs'ta gerçekleşen cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin ardından seçimler ikinci tura kaldı.
Sosyal medyada konu ile ilgili sık sık paylaşımlar yapılırken ünlü isimlerden de destek çağrıları geliyor.
Bu isimlerden bir tanesi de Kibar Feyzo, Şalvar Davası, Aaahh Belinda gibi filmlerde rol alan Yeşilçam'ın efsanesi Müjde Ar oldu.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan Türk sinemasının usta ismi, yaptığı paylaşımla siyasi tarafını belli etti.
Kılıçdaroğlu'na seslendi
Usta oyuncu Müjde Ar, Twitter hesabından "Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrımdır" sözleriyle seslendi. Paylaşımı kullanıcıları ikiye böldü.
Usta oyuncu Müjde Ar, Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na "Sn. Kılıçdaroğlu'na çağrımdır. Şu anda ne yapıyorsanız derhal bırakıp YSK'nın önüne gitmenizdir. Çalınan oyların hesabını sormalısınız" sözleriyle seslendi.