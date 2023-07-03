Yeşil Vadi'nin Melissa'sı Beren Gökyıldız'ın küçüklüğü gündem oldu! "Tam ısırmalık" Uzun zaman sonra ekranlarda bir projede yer alan Beren Gökyıldız, genç kız oldu. Hafızalardaki o küçüklüğü ise izleyicilerin gündemine geldi.

Küçük yaştan beri ekranlarda yer alan Beren Gökyıldız, oyunculuğa "Kocamın Ailesi" dizisiyle adım attı. Sevimliliği ve oyunculuk yeteneğiyle milyonların beğenisini kazanan Beren Gökyıldız, ardından "Kızım", "Anne", "Çocukluk" gibi dizilerde de boy gösterdi. 2009 doğumlu minik yıldız, küçük olmasına rağmen ekran önündeki performansıyla adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde önemli bir fırsat yakalayan oyuncu, Latin Amerika’da yayınlanan, çok okunan Anne With E kitabından uyarlama olan “Yeşil Vadi’nin Kızı”nda rol alıyor. Minik Beren Melissa karakteriyle adından söz ettiren Beren Gökyıldız, izleyicilerin merak konusu oldu. Beren Gökyıldız'ın küçüklüğü, araştırılmaya başladı. Minik sevimli halleriyle hafızalara kazınan Gökyıldız'ın o kareleri beğeni yağmuruna tutuldu.