Yeşilçam efsanesi Kılıbık'ın güzeller güzeli Şenay'ıydı! Billur Emre'nin son hali şaşırttı Yeşilçam'ın unutulmayan filmlerinden biri olan Kılıbık, bu akşam ekranlarda yer alacak. Film de Karabela'nın kızı Şenay'ı canlandıran Billur Emre son haliyle görenleri şoke etti. İşte ünlü oyuncunun son hali...

Bir dönem Yeşilçam'a damga vuran filmlerin oyuncuları günümüzde konuşulmaya devam ediyor. Türk sinema tarihinin unutulmayan filmi Kılıbık, bu akşam FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Kamil Efendi'nin bütün parasını alışverişe yatıran kızı Şenay, son haliyle gündeme geldi. 1983 yapımı olan filmde Kemal Sunal, Zafer Ergin, Nevra Serezli gibi başarılı isimlerle rol almıştı. Yıllar onu teğet geçmiş Filmde nam-ı diğer Karabela'nın kızı olarak hafızalara kazınan Billur Emre'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen ünlü oyuncu güzelliğinden ödün vermemiş. Resmen yıllar onu teğet geçmiş.