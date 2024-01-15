Yeşilçam jönünün yeni mesleği görenleri şaşkına çevirdi! İşte, yakışıklı oyuncunun yeni mesleği… Yeşilçam dizileriyle adını duyuran yakışıklı oyuncu Tolga Savacı yeni mesleği ile sevenlerini şaşırtmayı başardı. İşte, Yeşilçam'ın yakışıklı jönünün yeni mesleği…

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Yeşilçam dizileriyle birlikte ismini duyuran yakışıklı oyuncu Tolga Savacı, oyunculuğu bıraktı. Savacı oyunculuğun ardından bambaşka bir sektöre atıldı.

Birçok projede başarılı isimlerle birlikte yer alan yakışıklı jön, geçtiğimiz yıllarda temelli olarak Amerika’ya yerleşmişti. Oyunculuğun ardından Amerika’da öyle bir meslek edindi ki görenler hayret etti…

Yeni mesleği…

1980'li yıllarda oyunculuğa adım atan yakışıklı oyuncularından olan biri Tolga Savacı uzun bir sürenin ardından ortaya çıktı.

Yakışıklı oyuncu, 2015 yılında Amerika’nın New Jersey eyaletine eşi Nermin Bezmen’le taşınmıştı. Savacı, klasik otomobillere karşı olan ilgisini iş fırsatına çevirerek yeni bir mesleğe adım atarak tamirciliğe başladı.

Sosyal medya hesabından ara ara paylaşımlarda bulunan ünlü isim New Jersey'de klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin başında olduğu bir ekiple yaptığını ifade etti.

İşte, Savacı’nın sosyal medya hesabından yeni mesleğiyle ilgili yaptığı paylaşımlar…