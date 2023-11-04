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Yeşilçam'da fırtınalar estirmişti! Sibel Turnagöl'ün yeni mesleği ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor..

Yeşilçam'da fırtınalar estirmişti! Sibel Turnagöl'ün yeni mesleği ortaya çıktı! Bakın ne iş yapıyor.. Eski oyuncu ve manken Sibel Turnagöl'ün yeni mesleği duyanları şoke etti. Bakın Sibel Turnagöl şimdilerde ne iş yapıyor...

ensonhaber.com Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan usta oyuncu Sibel Turnagöl son yıllarda gözlerden uzak bir yaşam sürdürüyor. Meslek hayatına 16 yaşında mankenlik yaparak başlayan Sibel Turnagöl, bir süre sonra katıldığı bir yarışmada mankenler kraliçesi seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Kariyeri boyunca birçok sinema ve dizi filmlerde rol alan Turnagöl, pek çok uzun soluklu TV programlarında sunuculuk yaptı. 2012 yılında Mehmet Çelik ile evlenerek ekranlara veda eden Sibel Turnagöl yeni mesleği ile dikkatleri üzerine çekti. Sanayide restoran açtı Sibel Turnagöl, Maslak’ta bulunan Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Ünlü oyuncu, "Maslak Sofra" adını verdiği restoranında sipariş alıyor, masa topluyor ve yemekleri servis ediyor. Sibel Turnagöl, sahibi olduğu restorandaki işler ile büyük bir keyifle ilgileniyor.