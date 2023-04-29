Yeşilçam'ın "Bayan popo" lakaplı oyuncusuydu: Cazibe kraliçesi Sevtap Perman'a yıllar acımadı! İşte son hali Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali ortaya çıktı. "Bayan popo" lakaplı Sevtap Perman'ı görenler, "Yıllar sana da acımamış" yorumlarında bulundu.

Yeşliçam'da yer alan ve akıllara kazınan bazı oyuncuların son hali merak ediliyor. Bu oyunculardan hala göz önünde olanlar var.

Bazıları ise yıllar önce ekrandan çekildi ve şimdilerde sakin bir hayat sürüyor. Bu oyunculardan birisi de Sevtap Perman...

2 Mart 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevtap Perman, 1981'de Vizon dergisi güzeli seçildi. Bir süre Neşe Erberk Ajans'a bağlı çalıştı ve mankenlik yaptı.

Birçok projede yer alan ve dergilere verdiği pozlarla adından söz ettiren Sevtap Perman, Marziye dizisindeki Başkan Tülay rolü ile tanındı.

Mum Kokulu Kadınlar, Issızlığın Ortası, Sis gibi önemli filmlerde başarılı oyunculuğuyla gündeme gelen Perman; ekranlardan uzun zaman önce çekildi.

Kadıköy'de açtığı bir ajansın başına geçen ve yaşamına sessiz bir şekilde devam eden Perman, uzun zaman sonra gündeme oldu.

"Bayan popo" lakaplı Perman'ın son halini görenler, yılların ona da acımadığını söylemeden edemedi.

İşte Sevtap Perman'ın son hali

Oynadığı rollerle Yeşilçam'a damga vuran Sevtap Parman'ın son hali merak ediliyordu. 62 yaşında olan Sevtap Parman, sosyal medya üzerinden zaman zaman eski fotoğraflarını paylaşıyor.

Estetik yaptırdığı görülen Perman'ın "son hali" olarak paylaştığı görüntü ise bazı takipçileri tarafından eleştirildi. Takipçileri karelerde, photoshoplu olduğunu söylemeden edemedi.

Perman'ın paylaştığı kareler beğenilirken, bir yandan ise "Yıllar ona da acımamış" yorumları geldi.